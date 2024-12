Serie D. Pari esterno 1-1 per la Sancataldese sul campo del Città di Sant’Agata: a Brugaletta risponde Sottile

Finisce in parità 1-1 la sfida tra Città di Sant’Agata e Sancataldese. Un pari che vale tanto per i verdeamaranto di mister Orazio Pidatella che sotto di un gol segnato da Brugaletta, sono riusciti a pareggiarla con la rete su calcio di punizione di Sottile. Nel primo tempo s’è vista in campo una buona Sancataldese piuttosto intraprendente in avanti. L’occasione più ghiotta è stata un palo colpito da Echtegoien.

Nella ripresa, invece, al 10’ il Città di Sant’Agata è riuscito a portarsi in vantaggio con la rete di Brugaletta su una disattenzione su calcio piazzato. A quel punto, la Sancataldese ha avuto il merito e la persoanlità di riuscire a riprenderla con la rete di Sottile che, in un certo senso, ha reso giustizia ad una squadra come quella ospite che, in fin dei conti, ha conquistato un pari nel complesso meritato.

Dopo questo pari, diventa importante la sfida di domenica prossima al Valentino Mazzola contro l’Acireale contro cui sarà fondamentale vincere per mantenere in classifica quel margine necessario per evitare la zona retrocessione o quella dei play out. Per il momento, comunque, la Sancataldese si gode un pari che è stato figlio di uno spirito guerriero che ha permesso ai verdeamaranto di conquistare un bel punto contro una squadra che, quando gioca in casa, riesce a fare anche vittime eccellenti.