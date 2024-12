Serie B, 18ª giornata: Sassuolo in fuga, Pisa e Spezia inseguono. Sfide decisive in zona salvezza

La 18ª giornata di Serie B si preannuncia ricca di emozioni, con il tridente di testa formato da Sassuolo, Pisa e Spezia che punta a consolidare il vantaggio accumulato nelle ultime settimane. Con 40 punti, il Sassuolo guida saldamente la classifica, seguito dal Pisa a quota 37 e dallo Spezia con 34 punti. Alle loro spalle, la Cremonese, ferma a 25 punti, è chiamata a reagire per non perdere ulteriormente contatto con le prime posizioni.

La capolista Sassuolo ospiterà un Palermo in profonda crisi. I rosanero, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, cercheranno di invertire la rotta contro la squadra più solida della categoria. I neroverdi, forti del loro primato, hanno l’obiettivo di allungare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici.

Il Pisa, secondo in classifica, sarà impegnato in una trasferta difficile a Modena, una squadra in crescita che arriva carica dopo la vittoria nel derby contro la Reggiana. I toscani dovranno mantenere alta l’attenzione per evitare scivoloni. Anche lo Spezia, terzo, affronterà una gara complicata contro il Catanzaro, galvanizzato dalla vittoria esterna al Barbera nella scorsa giornata contro il Palermo.

In chiave salvezza, il match tra Mantova (19 punti) e Frosinone (16 punti) rappresenta uno scontro diretto fondamentale per allontanarsi dalla zona rossa. Entrambe le squadre sono alla ricerca disperata di punti per risalire la classifica.

Altro confronto interessante è quello tra la Cremonese e la Sampdoria di Leonardo Semplici. I grigiorossi, quarti in classifica, devono riscattarsi dopo lo stop contro il Cittadella, fanalino di coda con Sudtirol, entrambe ferme a pari punti. La Sampdoria, invece, è chiamata a dare continuità alle proprie prestazioni per avvicinarsi alla zona playoff.

Questa competizione si conferma imprevedibile e ricca di spunti interessanti. Tutti gli occhi saranno puntati su queste sfide, con particolare attenzione alle quote Serie B per seguire l’evoluzione del campionato. Una giornata che potrebbe definire ulteriormente le ambizioni di vertice e rilanciare la battaglia in zona salvezza.