San Cataldo. Il 18 dicembre al Torneo “Happy Christmas” di Risiko si premiano i primi 3 classificati

SAN CATALDO. Mercoledì 18 dicembre dalle ore 20 presso la Locanda del Buon Samaritano di San Cataldo(CL) si svolgerà il terzo e ultimo turno del Torneo di Natale “Happy Christmas”, iniziato il 4 dicembre scorso, e che vedrà al termine la premiazione dei primi 3 classificati.

Il Torneo “Happy Christmas” è il primo Torneo organizzato dal Risiko Club Il Pifferaio di San Cataldo (CL) che ha avviato le sue attività ludiche dal 12 novembre di quest’anno con una serie di serate amichevoli ogni mercoledì sera. I giocatori che compongono il Risiko Club Il Pifferaio hanno una caratura di livello regionale e nazionale per aver alcuni di loro partecipato a numerosi eventi organizzati in questi anni sia in Sicilia che nel territorio Nazionale (Master, Raduni, Tornei a Squadre).

Spinti dalla loro passione e nel desiderio di coinvolgere chiunque voglia partecipare alle proprie serate di gioco, i giocatori del Risiko Club Il Pifferaio si mettono a disposizione di chi voglia mettere “in plancia” la propria voglia di strategia e di competizione. E con lo scenario rilassante ed elegante della sala di gioco che ospita il Club, ogni serata promette il divertimento assicurato.

Presso il Risiko Club Il Pifferaio gli appassionati del gioco del Risiko potranno conoscere la modalità di gioco del Risiko da Torneo, che ha alcune e significative differenze con la versione classica del gioco. In particolare la durata non più infinita ma limitata a circa due orette e alla fine della partita i vincitori acquisiscono i punti nella classifica generale.

Dall’inizio del torneo 14 giocatori hanno iniziato a tirare i loro dadi colorati, giocatori venuti da varie parti della provincia di Caltanissetta e anche dal Palermitano. L’ultimo turno del Torneo previsto per domani sera eleggerà il vincitore e i giocatori sul podio, con una premiazione finale che nel puro spirito Natalizio darà comunque modo a tutti di festeggiare insieme e di darsi l’arrivederci al prossimo anno con tutte le attività di gioco che saranno avviate già dal prossimo gennaio.

Appuntamento quindi dalle ore 20 di Mercoledì 18 dicembre prossimo alla Locanda del Buon Samaritano di San Cataldo per giocare il terzo turno di questo avvincente Torneo di Risiko al quale è sempre possibile partecipare ed entrare in classifica.

Per chi fosse interessato a partecipare alla serata e a dare voce alla propria passione per il gioco del Risiko, i riferimenti per ogni informazione sono Alessio Sansoni (tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772). Ci si può tenere informati sul programma delle serate di gioco anche dalle pagine social del Club (Facebook, Instagram) che vedono sempre più numerosi i visitatori e i follower che ormai dal 12 novembre scorso seguono le attività del Risiko Club Il Pifferaio.