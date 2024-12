“Sagra di Qualità”: convegno a Mussomeli “Dal chicco di grano alla guasteddra”

MUSSOMELI – In occasione dell’8^ Sagra della Guasteddra, da quest’anno “Sagra di qualità”, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione della Pro Loco, si terrà giorno 6 dicembre il convegno “dal chicco di grano alla guasteddra”. Si alterneranno, per presentare la filiera del grano, Giuseppe Mulè per la Società Agricola Mulè, Alessandro Misuraca per la Cereal Sud srl, Francesco Lomanto per il molino Lomanto srl, Enzo Giardina, cultore di storia locale e Tano Schifano cultore storia locale. Modererà l’incontro Cinzia Frangiamore, Workshop dimostrativo Cettina Cardinale e degustazione. L’incontro si svolgerà nel chiostro Monti dove ha sede la biblioteca comunale nella sala di lettura “Rosario Livatino”. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Catania, degli assessori Lo Conte e Spoto e del Presidente della Pro Loco Zina Falzone. La sagra si svolgerà il 7 e l’8 dicembre in Piazza Umberto fra degustazioni, mercatini di natale, esposizione di auto d’epoca ed animazioni varie. “Saranno momenti piacevoli – precisa l’assessore Seby Lo Conte . in cui, oltre a gustare un dolce buonissimo, i bimbi potranno fare un giro sul trenino elettrico, si divertiranno con i giocolieri e gli artisti di strada e i più grandi potranno apprezzare le splendide esibizioni del gruppo folk”.