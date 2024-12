Riesi. Dal 24 dicembre apre la pista di pattinaggio in piazza Garibaldi

RIESI. E’ in programma per il 24 dicembre l’apertura della Pista di Pattinaggio a Riesi. L’apertura è prevista con i seguenti orari: dalle 10:30 alle 13 di mattina, mentre il pomeriggio dalle 16:30 alle 22:30.

Per quanti lo vorranno, sarà possibile pattinare in Piazza Garibaldi. Si tratterà di una vera e propria occasione imperdibile per divertirsi, trascorrere momenti magici e vivere l’atmosfera natalizia nel cuore della città di Riesi nel contesto di un’esperienza indimenticabile quanto coinvolgente e da condividere con amici e parenti.