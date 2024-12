Resuttano, boom di visitatori seconda giornata Presepe Vivente

RESUTTANO – Si è svolta il 29 dicembre la seconda giornata del Presepe Vivente 2024 di Resuttano. Numeri eccezionali rispetto a quelli degli anni precedenti. Un Presepe che cresce di anno in anno sempre più, grazie allo spirito di collaborazione di tutti i volontari. Numerosi pullman sono giunti da Catania, Termini, Riesi e numerosi visitatori da tutta la Sicilia, da Messina a Trapani ,da Palermo a Ravanusa senza contare i paesi limitrofi. Un Presepe apprezzato non solo per le numerose degustazioni all’interno ma per la calorosa accoglienza. In piazza oltre al gruppo dei Clarinottoni, che hanno animato il pomeriggio invitando i visitatori al ballo, anche la sagra dei prodotti tipici locali per la gioia di tutti. Ora tutti pronti per la festa del XXV anniversario che si terrà domenica 5 gennaio e che registrerà in paese la presenza del vescovo mons. Mario Russotto che celebrerà la messa solenne e a seguire taglio della torta in piazza e animazione del maestro Corrado Sillitti. Il 6 gennaio invece, ultima rappresentazione del Presepe Vivente con l’arrivo dei Magi e la sagra della ricotta in piazza. (Daniele Polizzi)