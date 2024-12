Promozione. Il Niscemi torna a ruggire: 0-3 alla Gymnica Scordia; prima vittoria interna per il Serradifalco, in gol Rizzo e Battimili

Nel campionato di Promozione girone D, il Niscemi è tornato a ruggire imponendosi 0-3 sul campo della Gymnica Scordia. I niscemesi hanno così risposto come meglio non avrebbero potuto alla sconfitta di domenica scorsa contro l’Acicatena.

A Scordia hanno risolto le reti di Tomaino, Amaya e Balba che hanno permesso alla squadra niscemese di avere la meglio e di tornare al successo, l’11° in campionato, che gli ha permesso di attestarsi a quota 33 in classifica.

Dietro comunque non molla l’Atletico Megara che ha sconfitto con un netto 4-1 finale la Vigor Gela. In questo caso, i megaresi sono andati a segno con doppietta di Rossitto e reti di Scapellato e Fichera contro un Vigor Gela che ha segnato con il solo De Leonardis. Il Gela resta dunque fermo al quinto posto a quota 19 in classifica.

Nel girone C, vince per la prima volta tra le mura amiche il Serradifalco. Contro i catanesi del Santa Venerina la gara è stata sbloccata nel secondo tempo. Prima Rizzo ha portato in vantaggio i falchetti, poi nel finale Battimili ha raddoppiato consentendo al Serradifalco di agganciare il Santa Venerina a quota 12 in classifica.