Prefettura di Caltanissetta. Confermata interdittiva antimafia emessa nel 2019 nei confronti di un’impresa edile

CALTANISSETTA. Prosegue l’azione preventiva antimafia della Prefettura diretta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico tramite il contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo del territorio nisseno.

Recentemente, infatti, il Prefetto di Caltanissetta, all’esito dell’attività di aggiornamento richiesta da un’impresa, avente sede nella provincia nissena e operante nel settore edile, ha adottato un provvedimento di conferma di un’interdittiva antimafia emessa nel 2019, in ragione del persistere del rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata in seno alla stessa.

In particolare, al termine di un approfondito iter istruttorio e con l’esercizio delle garanzie procedimentali da parte dell’impresa, gli aggiornati elementi informativi acquisiti nell’ambito dell’attività di riesame condotta dal Gruppo Interforze Antimafia hanno consentito di verificare la permanenza dei profili di criticità e di rischio, sotto l’aspetto del condizionamento criminale, emersi in passato e posti alla base del precedente provvedimento prefettizio, peraltro già confermato in primo e secondo grado dal Giudice amministrativo che aveva rigettato il ricorso proposto dall’impresa.