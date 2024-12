L’on. Salvatore Scuvera (FdI): “Ecco gli interventi infrastrutturali per il rilancio delle aree industriali nella provincia di Caltanissetta”

Gli interventi infrastrutturali finanziati grazie alle risorse della programmazione FSC 2021-2027 rappresentano un segnale chiaro dell’impegno della Regione Siciliana a sostegno delle imprese e dello sviluppo economico del territorio. Lo afferma l’on. Salvatore Scuvera.

Il deputato regionale di FdI ha poi sottolineato: “Grazie all’accordo per la coesione del 27 maggio 2024 e alle risorse assegnate dal CIPESS con la Delibera n. 41/2024, l’assessore regionale On. Tamaio ha garantito finanziamenti per progetti esecutivi e strategici nelle aree industriali della provincia di Caltanissetta. Nello specifico:

Zona industriale di Gela: riqualificazione e manutenzione della viabilità, con un investimento di 1.670.840,00 euro.

Agglomerato Calderaro di Caltanissetta: riqualificazione della rete viaria e dell’illuminazione pubblica, con un focus sull’efficientamento energetico, per un totale di 2.921.600,00 euro.

Agglomerato San Cataldo-Scalo: interventi simili, volti a migliorare viabilità e illuminazione, con uno stanziamento di 2.312.520,00 euro.

Questi progetti non solo migliorano le infrastrutture, ma rendono le aree industriali più attrattive per nuovi investimenti, favorendo la crescita economica e l’occupazione.

Ancora una volta – ha concluso Scuvera – il Governo regionale dimostra una visione chiara e una strategia concreta per rilanciare le imprese e rafforzare il tessuto produttivo del nostro territorio. Attraverso un utilizzo mirato e sostenibile delle risorse, si creano le condizioni per uno sviluppo duraturo, in linea con le esigenze delle comunità locali e con le opportunità offerte dai fondi europei e nazionali”.