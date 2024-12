Il Comune di Cefalù adotta e rende fruibile gratuitamente a tutti i cittadini il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico”

Il Comune di Cefalù,nella persona del Sindaco Prof. Daniele Salvatore Tumminello,adotta e rende fruibile gratuitamente a tutti i suoi cittadini, attraverso il sito istituzionale del Comune, il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra e AA.VV., arrivato alla sua 5^ edizione pubblicata a novembre 2024 con i recenti aggiornamenti normativi a cura dei quattro avvocati coautori del Testo, tra i quali il cefaludese Avv. Luigi Spinosa.

Si legge a tal proposito nella nota ufficiale di presentazione del Saggio sul sito web del Comune di Cefalù: “In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Cefalù, nell’ambito delle iniziative istituzionali del 2024, ha ospitato il dibattito intorno al saggio dello psicologo Andrea Giostra e AA.VV. “Femminicidio e narcisismo patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”. Il volume è adesso scaricabile gratuitamente, per chi volesse approfondire la tematica, da questo link:

https://www.comune.cefalu.pa.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-un-volume-gratuito-per-prevenire-relazioni-pericolose/ ”

Il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”, che da sempre si può leggere e scaricare gratuitamente da diversi portali online e siti web, sta riscuotendo grande interesse e successo in tutta Italia con decine e decine riconoscimenti di enti pubblici e organizzazioni private che lavorano a tutela delle Donne, ed è già stato adottato da diverse organizzazioni e istituzioni che si occupano di protezione e aiuto della Donna, tra questi il SIM CARABINIERI, l’Associazione Internazionale Woman Healt, la Cattedra delle Donne, organizzazione affiliata all’ONU e alla Pontificia Accademia Tiberina, e La Repubblica dal quale sito ufficiale il libro si può scaricare gratuitamente per i lettori del noto giornale italiano (vedi link a seguire).

Il Comune di Cefalù è il primo comune italiano ad aver adottato il Saggio sul suo sito web istituzionale per renderlo fruibile gratuitamente ai suoi oltre 13 MILA abitanti.

I 20 coautori del Saggio, nella persona del curatore e ideatore Andrea Giostra, dichiarano: “È un grande onore per noi 20 coautori questo importante riconoscimento del Sindaco di Cefalù Prof. Daniele Salvatore Tumminello. Sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente il Sindaco di Cefalù e tutto il Comune, per aver dato tanto risalto al nostro lavoro e per aver dato la possibilità a tutti i cittadini di Cefalù di leggere e scaricare gratuitamente il libro. Voglio infine complimentarmi e ringraziare pubblicamente i 20 coautori del Saggio per l’eccellente lavoro fatto e per aver contribuito attivamente, da quando è stata pubblicata la prima edizione del testo, 24 dicembre 2023, alla 5^ ed. del novembre 2024, negli oltre 50 tra conferenze, convegni, seminari, dibattiti pubblici, incontri nelle scuole e interviste, a dare corretta informazione e strumenti operativi e normativi che possono concretamente aiutare le Donne vittime o potenziali vittime di questo grave fenomeno.”

Il Saggio affronta il fenomeno della Violenza di Genere e dell’abuso e del maltrattamento a danno delle Donne da diverse e complementari prospettive professionali e istituzionali: Il Prof. Girolamo Lo Verso (noto psicoterapeuta, full professor f.r. di psicoterapia presso Unipa, cofondatore della Scuola di Psicoterapia di Gruppoanalisi), e Andrea Giostra (psicologo clinico e criminologo, Direttore dell’Ufficio Sviluppo e Progettazione della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e delle Case Salesiane di Palermo), curano la parte psicodinamica, psicorelazionali e psicopatologica di questa fattispecie di relazioni con soggetti narcisisti patologici.

Il prezioso contributo dei 4 giuristi, che tratta e spiega con parole semplici gli aspetti normativi e giuridici a tutela della donna, è a cura degli avvocati: Rosa Maria Sciortino (Avvocato penalista, Consigliere presso il direttivo della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù Madonie), Luigi Spinosa (Avvocato penalista, Vice-Presidente della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù Madonie, Delegato dal COA di Termini Imerese all’Unione degli Ordini Forensi Sicilia e Componente del CDA della Fondazione Mandralisca di Cefalù), Federica Colletta e Andrea Giovanni Cartella (componenti dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati-AIGA).

Un interessante approfondimento è a cura di Francesca Romana Fragale, giurista, noto avvocato penalista romano, presidente dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura, capo della corrente pittorica dell’Effettismo, autore di diversi saggi e testi giuridici.

Il capitolo di Viviana Cannova, educatore professionale e responsabile di 3 Case Rifugio gestite dalla cooperativa sociale Luna Nuova di Casteldaccia (PA), ci racconta delle belle esperienze con le Donne sfuggite ai loro aguzzini, ma anche delle difficoltà nella gestione delle tre strutture residenziali per accogliere e proteggere donne vittime di abuso e maltrattamento.

Per finire con le 12 preziose testimonianze di Donne che hanno vissuto questo problema e che raccontano le loro storie, fortunatamente a lieto fine, delle terribili vicende relazionali con soggetti narcisisti patologici: Anna Camilleri, Gabriella Canfarotta, Daniela Cavallini, Ilaria Cerioli, Bia Cusumano, Aurora d’Errico, Anna Maria Esposito, Emanuela Marra, Francesca Viola Mazzoni, Erica Muraca, Maria Teresa Rotola, Valeria Tufariello.

LINK del Comune di Cefalù dal quale scaricare gratuitamente il Saggio: