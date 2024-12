Femminicidio nell’ascolano, 48enne uccide la moglie a coltellate davanti ai figli

(Adnkronos) – Femminicidio nella notte in un villetta di Ripaberarda, ad Ascoli Piceno. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate nel sonno, con i figli in casa. Poi, dopo essersi ferito con la stessa lama, ha avvisato di quanto appena accaduto i parenti che vivono al piano inferiore dell’abitazione. L’uomo, un italiano di 48 anni, ha colpito più volte la moglie di 45 con un coltello, uccidendola in camera da letto. Poi, feritosi anche lui, ha chiamato i genitori dai quali è partita la chiamata ai carabinieri. Sul posto i militari della stazione di Ripaberarda e il procuratore di turno, mentre si attende l’arrivo del medico legale. Ricoverato in ospedale l’uomo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)