Caltanissetta. Torna “Natale in Rosa” tra gioia e voci al femminile: ecco gli appuntamenti

Caltanissetta si tinge di rosa per il Natale 2024 dedicando alla città due appuntamenti speciali e ricchi di emozioni, dove voci al femminile conquistano e incantano la comunità chiamata a riunirsi per vivere momenti di condivisione e di musica.

Ad apire “Natale in Rosa” sarà Laura Macrì, soprano internazionale, il 15 dicembre, alla Cattedrale di Caltanissetta, a partire dalle ore 20:30, accompagnata da Roberto Macrì. Si proseguirà, poi, con Dalia di Prima, il 5 gennaio, alla chiesa di San Francesco, a partire dalle ore 20:30, accompagnata da Little Blue.

L’evento, giunto alla sua sesta edizione e patrocinato dal Comune di Caltanissetta, è stato organizzato da Tiziano La Marca e Marco Tumminelli che dichiarano: “Il nostro è un omaggio alla città, un desiderio che nasce dalla volontà di poter offrire a Caltanissetta qualcosa di speciale che possa abbracciare tutti i nostri concittadini e condividere momenti speciali tutti insieme.”

Note che si diffondono tra le strade di Caltanissetta, sorrisi che si dipingono sui volti dei nisseni e cuori che gioiscono. Saranno questi gli ingredienti principali dell’evento, e non solo. Per entrambe le occasioni sarà prevista una diretta Facebook dalla pagina “Natale in Rosa” e, inoltre, le facciate e gli interni delle Chiese saranno illuminate da installazioni architetturali.

L’obiettivo della rassegna è anche gettare una luce suoi luoghi e sui culti della città di Caltanissetta, offrendo l’opportunità di poter conoscere e scoprire quanto di bello ha da offrire. È un evento dedicato sia alla comunità, e sia, in particolare, a tutte le donne: tra gli scopi della manifestazione vi è anche quello di sensibilizzare al tema della violenza sulle donne, e non solo il 25 novembre, data in cui ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma una sensibilizzazione che continua ogni giorno.

“Natale in Rosa” si conferma con un appuntamento tanto atteso dai cittadini, come occasione di convivialità dove la musica e i sorrisi fanno da sfondo a una città che ha ancora tanto da offrire.