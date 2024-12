Caltanissetta. Revocata l’ordinanza che vietava l’utilizzo di acqua per uso alimentare

Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, considerato che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l’emissione dell’ordinanza n. 44 del 02 Dicembre 2024 con la quale aveva vietato “il consumo dell’acqua per uso alimentare per tutte le utenze idriche dell’abitato di Caltanissetta servite dalla rete idrica in gestione alla società Caltaqua acque di Caltanissetta”, ha ordinato, con decorrenza immediata, la revoca del divieto.

Tale revoca è stata emanata dopo aver preso visione della nota prot. n. 09/pp del 6/12/2024 pervenuta dall’ASP di Caltanissetta, Azienda Sanitaria Provinciale, Dipartimento di prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione nella quale si comunicava che, dalle analisi chimiche effettuate sui campioni d’acqua destinata al consumo umano, prelevati in data 6/12/2024, queste sono risultate conformi ai parametri del D.Lgs. n. 18/23.