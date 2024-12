Caltanissetta. FSP Polizia e Avis uniti per la donazione del sangue e la prevenzione del carcinoma del colon retto

CALTANISSETTA. FSP Polizia e AVIS Caltanissetta uniti per la donazione del sangue: un gesto che salva vite La Federazione Sindacale di Polizia (FSP), in collaborazione con AVIS di Caltanissetta, rinnova il suo impegno nella promozione della donazione del sangue, un atto di solidarietà che può davvero fare la differenza per chi è in difficoltà.

Sono stati invitati tutti i colleghi e i cittadini a unirsi a questa nobile causa: ogni donazione è un contributo prezioso per salvare vite e offrire speranza. Inoltre, donare è anche un’opportunità per la prevenzione: tutti i donatori che abbiano compiuto 50 anni potranno usufruire gratuitamente dello screening per il carcinoma del colon retto, un importante passo verso la tutela della propria salute.

Accogliere questo invito non è solo un gesto di altruismo, ma un impegno concreto per il benessere della nostra comunità. Donare sangue è un atto che conta. Vi aspettiamo il 10 dicembre dalle 15:00 alle 19:00 presso la Sala Donazione P.O. Sant’Elia. Info sede Avis tel. 3920827285 La Segreteria Provinciale Fsp Polizia di Stato Caltanissetta