Caltanissetta. Crisi idrica, i consiglieri di Opposizione: “Prezzo delle autobotti troppo alto”

“Il sindaco intervenga per abbassare il prezzo delle autobotti private”. E’ quanto hanno chiesto i consiglieri comunali di opposizione di Caltanissetta con un ordine del giorno presentato ieri in consiglio comunale e appoggiato anche dai consiglieri di maggioranza. “Con quest’ordine del giorno – spiega la consigliera comunale di opposizione Annalisa Petitto – vogliamo impegnare l’amministrazione a intervenire per calmierare, ridurre o abbattere i prezzi delle autobotti private. Alcune particolari categorie di attività commerciali, come lavanderie, parrucchierie, barberie, panifici o ristoranti, non possono mantenere la propria attività con una turnazione dell’acqua a 6 giorni per cui sono obbligati ad acquistare l’acqua da privati. O meglio dal privato visto che a Caltanissetta esiste una sola ditta che vende acqua e la vende a 12 euro al metro cubo. Abbiamo rilevato che ci sono già dei precedenti. Per esempio l’ordinanza comunale del sindaco di Barrafranca che impone un prezzo oltre il quale la vendita dell’acqua è vietata e viene sanzionata. “Abbiamo raccolto, con grande soddisfazione, anche l’appoggio dei consiglieri di maggioranza che hanno ritenuto fondamentale dover calmierare i prezzi. – prosegue – Non erano d’accordo sul metodo dell’ordinanza che noi avevamo chiesto sulla base di questo precedente. Ed è per questo che noi abbiamo deciso di rinviare la discussione al consiglio comunale di giovedì. Per cui – conclude Petitto – incrociamo le dita e speriamo di dare questa buona notizia ai commercianti che non possono fare a meno dell’acqua giornaliera”.