Caltanissetta. Anziani maltrattati. Il Codacons: “Necessarie telecamere e task force per tutelare i soggetti fragili”

CALTANISSETTA. “Non possiamo più tollerare che nel 2024 si verifichino episodi di questo genere. È necessario regolamentare l’uso delle telecamere di sorveglianza in tutte le strutture socio-assistenziali per tutelare anziani e soggetti fragili. Chiediamo, inoltre, la creazione di una task force dedicata a verificare le condizioni delle case di riposo presenti sull’Isola. È inaccettabile che persone vulnerabili continuino a subire abusi e maltrattamenti in contesti che dovrebbero essere luoghi di cura e protezione”.

A dirlo è il Codacons dopo la scoperta a Caltanissetta di una casa di riposo lager con gli anziani immobilizzati a letto con mezzi di contenimento o legati con cinghie alle sedie a rotelle. Sono 9 le persone arrestate dai carabinieri – 6 in carcere e 3 ai domiciliari – accusate di reati come maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. L’associazione dei consumatori annuncia la costituzione di parte offesa e, qualora le accuse venissero confermate, chiede “condanne esemplari e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per la responsabilità”.

Il Codacons si impegna a monitorare la vicenda e a tutelare i diritti dei cittadini più fragili, riaffermando “la necessità di tolleranza zero verso chi si rende responsabile di simili atrocità”. (Adnkronos)