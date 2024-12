A Villalba in piazza Vittorio Emanuele il 21 e 22 dicembre ci sono i mercatini di Natale con tanto divertimento

VILLALBA. Villalba si appresta a vivere un Natale all’insegna dei mercatini tradizionali con tanti momenti di gioia e divertimento da condividere tutti insieme. In particolare sabato 21 alle ore 19,30 partono i mercatini di Natale che saranno allietati dalla Live band Theriva; prevista la degustazione di panini con salsiccia e vino.

Nella giornata di domenica 22 dicembre ancora mercatini di Natale in primo piano e immancabile il contributo musicale, stavolta dei Live Acustico – Westside, con altro momento di degustazione. La due giorni natalizia si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele con intrattenimento per grandi e piccini, degustazioni, esposizione di prodotti artigianali, musica e tanto altro.