Under 19. Impresa Nissa: vittoria 2-1 sull’imbattuta capolista Siracusa; in gol Torregrossa e Soukarata

Nel campionato Under 19 grande impresa per la Nissa di Giacomo Serafini che ha battuto 2-1 la capolista Siracusa. Al “Tomaselli” è stata battaglia fin dalle prime battute con una gara parecchio emozionante. Vantaggio del Siracusa grazie ad uno svarione difensivo della Nissa.

La squadra di Serafini, tuttavia, non ci sta e cerca di pareggiare il conto esponendosi alle ripartenze degli ospiti che hanno sfiorato il raddoppio. La difesa della Nissa, tuttavia, ha retto bene sventando ogni insidia con la coppia di centrali Di Graci – Garifi.

Sotto di una rete alla fine del primo tempo, i biancoscudati under 19 hanno pareggiato con Benny Torregrossa per poi passare in vantaggio con Amadou Soukarata che ha deciso il confronto con una prodezza che ha permesso alla Nissa di centrare un’impresa bella e buona contro un Siracusa per altro imbattuto. Ora la Nissa è ad un solo punto dalla vetta del campionato Under 19. (Foto Claudio Vicari)