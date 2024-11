Ultima ora. Il 10 novembre riprende la distribuzione idrica a Caltanissetta

CALTANISSETTA. Novità importante dell’ultima ora: domenica 10 novembre riprenderà la distribuzione idrica a Caltanissetta. Una notizia che costituisce una boccata di ossigeno per quanti non ricevono acqua da giorni in Città.

Il sindaco Walter Tesauro, al riguardo, ha sottolineato: “Abbiamo chiesto con forza la ripresa dell’erogazione idrica. I tecnici di Siciliacque stanno lavorando alacremente, sono riusciti ad anticipare i tempi inizialmente previsti, per cui da domani Caltaqua riprenderà la regolare turnazione.

Il nuovo calendario – che sarà diffuso a breve da Caltaqua- riprenderà dalla zona che per prima era stata coinvolta dall’interruzione.