Sospesa fornitura idrica ai Comuni di Marianopoli, Vallelunga e Villalba per interruzione esercizio acquedotto Madonie Est

Siciliacque comunica che questa mattina è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est, diramazione Landro-serbatoio Porco, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione urgente in c.da Borgo Tudia in territorio di Castellana Sicula, con conseguente sospensione della fornitura idrica ai comuni Marianopoli, Vallelunga e Villalba.

La distribuzione prevista per oggi è stata effettuata regolarmente ma sarà sospesa domani 6 novembre e fino al rispristino delle forniture da parte di Siciliacque.

Il fornitore prevede di ripristinare le normali forniture entro le ore 10:00 del 06/11/24. Seguirà l’aggiornamento del calendario della distribuzione.