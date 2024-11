Siracusa. 61enne trovato morto nella stazione ferroviaria, procura apre inchiesta

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte del senzatetto di 61 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita ieri mattina nella stazione ferroviaria della città. Nel corso degli accertamenti da parte della polizia, nelle ore successive al rinvenimento della salma, è stato sentito un testimone, amico della vittima, che avrebbe riferito di una lite avvenuta in nottata con un uomo, presumibilmente un altro clochard. A quanto pare, lo stesso 61enne poi deceduto sarebbe finito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa salvo ritornare in stazione, che è il luogo in cui trascorreva la notte e dove è morto.