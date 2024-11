Siculiana. Il 23 novembre apre il Museo-Mostra dedicato a Ayrton Senna: “A.S.T.R.O.”

Siculiana si apre a un nuovo capitolo della sua storia, accogliendo un’esposizione unica dedicata ad Ayrton Senna. “A.S.T.R.O. – Ayrton Senna Testimonianze e Racconto delle Origini”, l’evento patrocinato dalla Regione Siciliana, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, e in collaborazione con la TAS Torsida Ayrton Senna di Imola.

A.S.T.R.O. è inserito tra le iniziative di Agrigento Capitale della Cultura 2025, il cui patrocinio è stato concesso dal Comune di Agrigento. Il Museo-Mostra non è solo una esposizione, ma un viaggio nel tempo e nello spazio, una immersione nelle radici siciliane di un mito globale quale il tre volte Campione del Mondo di Formula 1. La Mostra-Museo ospitata tra le antiche mura della Torre dell’Orologio verrà inaugurata sabato 23 novembre e rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2026.

Oggetti personali, fotografie, documenti storici e installazioni multimediali ci conducono attraverso la vita di Senna, svelando un legame profondo con la sua terra d’origine.

Le monoposto, scolpite nella luce, sembrano quasi estensioni della passione e della determinazione che scorrevano nelle vene dei Magro, i trisavoli siciliani di Senna. Ogni curva, ogni dettaglio, ogni segno rimanda alle radici di un campione, forgiato da un’eredità familiare che lo ha spinto a inseguire i suoi sogni più ambiziosi.

A.S.T.R.O. è un’esperienza sensoriale che ci trasporta nel cuore di questa storia, invitandoci a riflettere sulla forza di una passione tramandata di generazione in generazione.

Grazie ad un approccio innovativo e l’utilizzo di tecnologie immersive, il patrimonio culturale e storico di Siculiana viene reso fruibile, unico e affascinante anche ai più giovani.

Afferma Giuseppe Zambito, sindaco di Siculiana: “Tutto parte da Siculiana e a Siculiana riprende vita. A.S.T.R.O. è un’idea che prende forma, è un viaggio nella storia. Un luogo dove le testimonianze narrano le origini di un mito, parlano di un destino comune a molti siciliani dell’800, del loro coraggio e delle loro ambizioni, che diventano le fondamenta per un uomo straordinario. Il focus sul mondo della Formula 1, interpreta motori, scocche, pneumatici, come opere da mostrare in un continuo gioco di complessità compositiva in un continuo dialogo tra storia e tecnologia, dove gli oggetti, le opere, le foto diventano testimoni di un viaggio che parte da Siculiana e conduce all’uomo Ayrton Senna. E così la mostra museo A.S.T.R.O. è un progetto culturale in grado di coniugare storia, sport, arte, tecnologia e innovazione, che vuole contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di Agrigento Capitale Italiana della Cultura”.

“Siculiana sarà protagonista in Agrigento Capitale della Cultura 2025 – asserisce Franco Micciché, sindaco di Agrigento -. Un intento che rientra tra i miei progetti, ovvero includere la Mostra Museo dedicato al mito di Ayrton Senna e alle sue origini con la nostra terra, nel programma degli eventi che attualmente conta 44 progetti di cui 17 internazionali, che vedranno protagonisti anche altri center della Provincia”.

“La mostra su Ayrton Senna rappresenta un’occasione straordinaria per la provincia, anticipando la nascita di un centro culturale innovativo capace di promuovere conoscenza e valorizzare il territorio – dichiara Giacomo Minio, Presidente della Fondazione Agrigento 2025 -. Dedicata a una figura iconica della Formula 1, con radici agrigentine legate a Siculiana, questa iniziativa si distingue per originalità e impatto. Ci si augura che la Mostra possa diventare un “museo diffuso” permanente, capace di coinvolgere e valorizzare il Comune, promuovendo un modello culturale unico e inclusivo”.