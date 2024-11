Siccità. Faraone: “Incredibile presenza di Mancuso al fianco del sindaco Caltanissetta”

“Quando il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha tenuto la conferenza stampa sull’emergenza idrica, ho visto seduto al suo fianco un uomo. Non capivo chi fosse, sembrava l’onorevole Michele Mancuso”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. “Ma non credevo fosse possibile che un sindaco tenesse una conferenza stampa con l’eminenza grigia, un puparo che si palesa così nitidamente. E invece si! Era proprio lui: al suo fianco era seduto l’onorevole Michele Mancuso. Mi sono detto che se avesse voluto coinvolgere i parlamentari per affrontare la drammatica crisi idrica, avrebbe dovuto invitarli tutti, di maggioranza e di opposizione. Stringiamoci tutti insieme per affrontare una grandissima emergenza che penalizza i cittadini nisseni. E invece no. Ne ha invitato solo uno. Ho pensato, allora, che Mancuso avesse dei meriti particolari. No, nemmeno questo. Michele Mancuso è un deputato regionale di maggioranza che sostiene il governo Schifani, quello che ha dimenticato per un anno intero di far funzionare i dissalatori, di riattivare i pozzi abbandonati, di scavare nuovi pozzi, di collaudare le dighe, di riparare le reti idriche, di attivare progetti per il riutilizzo delle acque reflue a uso irriguo. Ha dimenticato tutto. Salvo poi, in piena emergenza, ricordarsi che queste cose andavano fatte, ma ormai era troppo tardi e quindi hanno riempito di autobotti e silos la Sicilia. Ora ho capito perché Michele Mancuso aveva il posto d’onore accanto al sindaco in conferenza stampa: si voleva semplicemente evidenziare chi fosse il responsabile dei disagi che stanno vivendo i cittadini”, conclude.