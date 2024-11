Serradifalco. Nei locali dell’ex Ufficio di Collocamento nascerà un centro servizi socio educativi e sociali per minori

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha deciso di ristrutturare i locali dell’ex ufficio di collocamento per farne un centro per i servizi socio-educativi e sociali per i minori. La Giunta Burgio ha infatti aderito all’avviso pubblico della Regione in attuazione del PR FESR Sicilia 2021/2027 avente come obiettivo di promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati con il potenziamento e qualificazione dei servizi per la prima infanzia e per i minori, anche al fine di promuovere la parità di genere e colmare i divari territoriali e dei contesti marginali.

Il progetto prevede interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’ex Ufficio di collocamento in modo da farne un centro sociale aggregativo diurno rivolto alla popolazione di fascia di età 4-18 anni per attività socio – educativa e ludica. L’immobile comunale, che si trova in via Mirisola, è ormai in disuso, per cui si punta a riqualificarlo per farlo diventare un centro per i servizi socio-educativi e sociali per i minori.

L’amministrazione ha incaricato l’Area P.O. 3 del Comune di approntare il relativo progetto esecutivo che l’ufficio tecnico ha già elaborato e allegato all’istanza da produrre all’Assessorato regionale competente.