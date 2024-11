Serie D. La Sancataldese punta a battere l’Igea Virtus per conquistare punti importanti in campionato

Superare in classifica l’Igea Virtus, avversaria odierna, regalarsi l’ennesima bella soddisfazione e salire in classifica. Sono queste le priorità che oggi la Sancataldese proverà a portare avanti in un match, quello contro l’Igea Virtus, nel quale è fondamentale per i padroni di casa riuscire da subito a stoppare le velleità avversarie.

L’Igea Virtus ha 17 il punteggio in classifica contro i 13 della Sancataldese che, in caso di vittoria, si porterebbe a -1 dalla stessa Igea. La Sancataldese ha fin qui ottenuto 4 vittorie, cinque pareggi e 4 sconfitte. Un ruolino di marcia da migliorare. E per farlo, quale miglior occasione del suo annientamento da parte di una Sancataldese che, anche in settimana, ha dimostrato qualità e forza?

Dunque, appuntamento domenica 2 novembre al Valentino Mazzola per una sfida destinata a divertire il pubblico.