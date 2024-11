Serie D. La Nissa “corsara” 1-2 ad Acireale: esordio vincente per Campanella: gol di Semenzin e Rotulo

La Nissa batte 1-2 fuori casa un combattivo Acireale e conquista 3 punti importanti per risalire la classifica. All’Aci Galatea è stata subito Nissa. Prima Semenzin e poi Rotulo hanno messo a segno l’uno – due che ha permesso alla Nissa di indirizzare la partita dalla parte giusta.

Un match non facile. Il neo allenatore Giovanni Campanella ha proposto Elezaj in porta con centrali Bruno e Bieto, esterni difensivi Natale e Loza, centrocampo con Maltese, Agnello e Rotulo, mentre in attacco, oltre a Diaz, c’erano Bollino e Semenzin.

E proprio l’argentino ha portato in vantaggio la Nissa dopo 9 minuti. Due minuti più tardi Rotulo ha segnato la rete del 2-0, ma l’acese Marchetti ha riaperto il match battendo Elezaj. Da quel momento la partita è stata sempre in bilico, con l’Acireale che ha tentato il tutto per tutto pur di pareggiare il match e la Nissa che, invece, ha saputo ben difendere il vantaggio inizialmente acquisito portando a casa tre punti importantissimi per la sua classifica.

La Nissa è ora salita al 9° posto in classifica con 16 punti portandosi in una posizione più tranquilla. Giovanni Campanella, in questo modo, ha potuto esordire con una vittoria in questa sua nuova avventura alla guida della Nissa. E domenica prossima grande appuntamento al Tomaselli con la Nissa che sfiderà la Reggina in un confronto molto atteso.