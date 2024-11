Seconda Categoria. L’Atletico Nissa batte 1-0 la capolista Sporting Casale: decide un gol di Ivan Agliata

C’è voluta la zampata vincente di una vecchia volpe del calcio dilettantistico come il nisseno Ivan Agliata per scardinare il muro della capolista Sporting Casale e batterla 1-0 infliggendole la prima sconfitta stagionale.

E dire che la capolista era arrivata carica al punto giusto a Caltanissetta forte di una classifica da paura, con 16 punti frutto di 5 vittorie e un pari. Squadra imbattuta con 20 gol fatti e 4 subiti. Sembrava che l’Atletico Nissa dovesse ancora una volta soffrire oltre misura l’impegno contro la capolista, ma così non è stato.

Al “Tomaselli”, con in panchina mister Paolo Difrancisca, il gruppo ha dato prova di grinta e determinazione lottando dal primo all’ultimo minuto su ogni pallone. Passione, ardimento, carattere, personalità: sono stati gli ingredienti di una vittoria ottenuta contro una signora squadra che, a sua volta, ha giocato la sua bella partita.

Il gol che ha deciso il match è arrivato grazie ad Ivan Agliata, attaccante nisseno di esperienza e sostanza, che ha risolto una sfida che ha finito per rilanciare le quotazioni in campionato della squadra del presidente Salvatore Messina la cui gioia, a fine gara, è stata veramente irrefrenabile per una vittoria che, di fatto, riapre il campionato nel girone G di Seconda Categoria.

L’Atletico Nissa è ora salito a quota 7 in classifica agganciando il Lagoreal, ma soprattutto ha lanciato un messaggio forte e chiaro al campionato: c’è anche l’Atletico Nissa e tutti dovranno fare i conti con Sammartino e compagni, anche perchè questa è una squadra di grandi potenzialità che può veramente far saltare il banco contro chiunque.