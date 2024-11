San Cataldo. “Le avventure del bruchetto Carletto”: il nuovo libro di Claudio Lipari di favole inclusive anche in versione audiolibro realizzato da Luana Di Vita

SAN CATALDO. Claudio Lipari presenta con orgoglio il suo ultimo libro, “Le avventure del bruchetto Carletto”, una raccolta di tre storie inclusive illustrate, pensate per guidare i bambini nella scoperta e nell’accoglienza delle diversità. Grazie alla collaborazione con Luana Di Vita, il libro è disponibile anche in versione audiolibro, per permetterne l’ascolto a tutti, compresi i non vedenti.

Il personaggio di Carletto nasce dall’ispirazione dei bambini della classe 1F (Adele Naro, Daniele Noah Lipari, Elisabeth Ritondo, Flavio Falduzzi, Jago Siracusa, Lorenzo Pio Minardi, Ludovica Gianquinto, Martina Bartolozzi, Nicolò Calì) dell’istituto comprensivo “G.Carducci” plesso “Paolo Balsamo” di San Cataldo, che hanno contribuito colorando i disegni presenti nel libro, grazie al supporto delle maestre Adalgisa Ficicchia e Maria Rita Catania. Le storie di Carletto e dei suoi amici trattano con delicatezza temi di inclusività, educando i piccoli lettori contro il bullismo, il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il libro insegna a valorizzare ogni persona per ciò che è, mostrando come le diversità siano risorse preziose.

Con la metafora della trasformazione di Carletto da bruco a farfalla, i bambini imparano l’importanza di affrontare le sfide con coraggio e determinazione, scoprendo che l’impegno e la perseveranza portano a grandi traguardi.

Le avventure del bruchetto Carletto, adatto per bambini a partire dai 3 anni, è disponibile su Amazon tramite questo link: https://amzn.eu/d/hqaYb9G

Il progetto è stato inoltre selezionato per essere presentato il 6 dicembre a Caltanissetta durante l’evento Caltafiabetta, un’occasione speciale per condividere con i più piccoli i valori dell’inclusione e del rispetto.