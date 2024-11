Ritorna a Mussomeli ‘’Asd Chiaramontana Mussomeli”

MUSSOMELI – “Comunità e Sport la nostra forza”, con questo motto è iniziata dopo sei anni la nuova avventura della società, nata il14 Novembre del 2004, si affiliò dapprima al CSI (centro sportivo italiano) praticando diverse discipline sportive, calcio a5, atletica, tennis tavolo, raggiungendo finali provinciali regionali e nazionali, aiutando nelle attività sportive, e dando valori educativi, per un contributo decisivo all’educazione e alla formazione dei giovani mussomelesi. Nel 2006 si affilia alla FIGC raggiungendo risultati importanti fino ad arrivare in prima categoria. Dopo alcuni anni, si riparte, con l’intento di promuovere la pratica sportiva come momento di aggregazione e di integrazione sociale, oltre che come incentivo alla mobilità dei giovani, per un migliore stile di vita. Presidente è stato eletto Erino Cacciatore, uno dei soci fondatori, che vanta un curriculum di allenatore, sia nel settore giovanile che in quello adulto, persona esperta capace e professionale. Il suo vice sarà Enzo Lomanto, mentre tesoriere un ex giocatore Massimo Bonfante, Le discipline sportive che quest’anno verranno praticate sono tennis tavolo, pallavolo, running, sotto la direzione tecnica di esperti del settore. Faranno parte della società come dirigenti allenatori collaboratori e soci, Alessandra Barba , Annamaria Mancuso, Antonio Ricotta, Salvatore Castiglione, Salvatore D’amico, Francesca Gelsomino, Francesco Mistretta, Riccardo Lanzalaco, Francesco Lo Muzzo, Maria Carmela Ilona, Maria Rita Bellanca , Michele Lanza, Tanino Nola, Giuseppe Piccica, Pippo Sorce, Renzo Alio, Rosy Favarò, Salvatore Mingoia, Silvio Pennica, Vinio Canalella,, Viviana Valenza, Cinzia Romito, Pilar Daghero, e il presidente fondatore Mario Gero Taibi. Diceva ieri il presidente Cacciatore : tante persone si stanno avvicinando alla nostra realtà, in questi giorni stiamo incontrando dirigenti scolastici, professori e soprattutto alunni, per promuovere lo sport i valori della condivisione, il rispetto per l’ambiente e l’appartenenza al proprio territorio. L’inaugurazione della Associazione avverrà g 14 dicembre presso la palestra S Palumbo dove verranno ricordati alcuni dirigenti che hanno fatto la storia della chiaramontana, e che purtroppo ci hanno lasciati. Grazie AICS (associazione Italiana Cultura Sport) organizzeremo questa giornata denominata i vivai dello sport che come obiettivo primario è il drop out, finanziata da sport e salute e dove a scendere in campo, cimentatosi nelle cinque discipline saranno sia i giovani, ma anche i genitori.