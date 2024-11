Promozione Girone D. Il Niscemi a passo di record: battuto 3-0 il Priolo, nona vittoria in campionato in 9 incontri giocati

Nel campionato di Promozione girone D vince la super capolista Niscemi. La squadra di mister Comandatore ha battuto con un secco 3-0 finale i siracusani del Priolo. Al Pontelongo sono andati a segno Wally, Amaya e Tomaino per un tris di gol che ha permesso alla compagine niscemese di allungare in classifica e portarsi a quota 27.

Il Niscemi resta l’unica squadra imbattuta del girone dopo le prime 9 giornate di campionato, con numeri notevoli considerato che ha segnato 34 gol, con una media di quasi 4 gol a partita, subendone 8. Numeri che la dicono lunga sulla forza di una squadra che nel girone D sta dominando decisamente.

Ha invece perso 1-2 in casa la Vigor Gela. Opposta alla Gymnica Scordia, la compagine gelese era riuscita a pareggiare nel primo tempo con Strano il gol del vantaggio ospite ad opera di Sottile, ma nella ripresa ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla rete di Pandolfo che, a quattro minuti dalla fine, ha dato la vittoria finale alla compagine ospite. La Vigor Gela con questa sconfitta è scivolata al quarto posto in classifica con i suoi 16 punti. Nulla di compromesso, ma certamente un’occasione persa per salire in classifica.