Promozione Girone D. Dieci su dieci: è Niscemi da record

Dieci su dieci, record su record, il Niscemi. E’ proprio la squadra che guida il girone D del campionato di Promozione la squadra del momento. Nell’anticipo di campionato il Niscemi ha superato con un secco 0-3 esterno l’Aci Bonaccorsi.

Una vittoria che è stata costruita grazie ai gol di Balba, Garufi e Amaya che hanno calato il tris vincente contro un Aci Bonaccorsi che ha potuto ben poco contro la forza e l’intraprendenza della capolista.

Il Niscemi è così salito a quota 30 in classifica e guida solitario la testa della classifica avendo segnato 37 gol e subiti 8. Numeri che dicono di come il Niscemi stia monopolizzando il girone D di Promozione che ormai lo vede saldamente in testa alla classifica.

Sempre nel girone D, la Vigor Gela è stata invece battuta 2-1 dalla Pro Ragusa in quello che è stato il big match di questa 10^ giornata di campionato in quanto si sono affrontate terza e quarta in classifica. La Pro Ragusa s’è imposta 2-1 con le reti di Celestre e Noukri, mentre per i gelesi è andato a segno Strabone. La Vigor Gela, pertanto, è rimasta ferma a quota 16, mentre la Pro Ragusa è salita a quota 20 in classifica al secondo posto.