Pozzallo. Mangia al ristorante e non paga il conto, poi minaccia i dipendenti del locale con un coltello: fermata 59enne

Mangia al ristorante e si allontana senza pagare. Scatta il fermo per una 59enne straniera senza fissa, accusata di rapina aggravata, che dopo essersi recata in un locale a Pozzallo (Ragusa) e aver consumato il pranzo, invece di recarsi alla cassa per pagare il conto si è allontanata. Quando il personale del ristorante l’ha raggiunta poco dopo in strada, la 59enne non ha esitato a estrarre dalla borsa un coltello e a minacciarli. A quel punto i dipendenti hanno deciso di desistere e denunciare quanto accaduto ai carabinieri, che hanno rintracciato la donna poco dopo, procedendo al fermo visti i gravi indizi di colpevolezza e il fondato pericolo di fuga della donna, considerata anche la mancanza di una fissa dimora. Dopo le formalità di rito è stata condotta nel carcere di Catania.