Palermo. Crolla montacarichi adoperato come ascensore, feriti tre bambini e due donne: una è grave

Tre bambini e due donne sono rimasti feriti a Palermo in seguito al crollo di un montacarichi, adoperato come ascensore di fortuna: è avvenuto ieri sera intorno alle 23 in una palazzina di via Mura San Vito, alle spalle della caserma Carini. Una delle due donne è in gravi condizioni e presenta fratture multiple, più lievi invece le ferite dell’altra donna e dei tre bambini, questi ultimi ricoverati all’ospedale Cervello. Secondo una prima ricostruzione tutti e cinque si trovavano contemporaneamente sul montacarichi, costruito per sopperire all’assenza di scale e ascensore all’interno della palazzina: questo però avrebbe ceduto a causa del peso eccessivo. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare le donne e i bambini intrappolati tra le macerie, salvo anche un altro uomo che era rimasto bloccato ai piani superiori: in corso le indagini della Polizia scientifica, mentre l’ascensore (o comunque quel che ne resta dopo il crollo) è stato messo sotto sequestro dalla Procura.