Intervista a Gianluca D’Angelo, Head of Consumer Sales & Distribution di Acer Italia

(Adnkronos) – Il 2024 ha rappresentato una sfida significativa per il settore IT, con una importante contrazione del mercato rispetto. Nonostante questo scenario difficile, Acer Italia ha dimostrato una notevole resilienza, riuscendo a mantenere i livelli di fatturato del 2022. Guardando al futuro, il 2025 si preannuncia come un anno di potenziale crescita, grazie al normale ciclo di vita dei prodotti IT e all'introduzione di tecnologie innovative. Nell'intervista seguente, Gianluca D’Angelo racconta ad Adnkronos quali sono le prospettive per il prossimo anno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)