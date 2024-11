Caltanissetta. Riunita in Prefettura la Cabina di coordinamento per i progetti del PNRR

Nella mattinata odierna nella sala delle videoconferenze della Prefettura di Caltanissetta si è svolta la prima riunione della Cabina di coordinamento prevista dal decreto legge n. 19 del 2024 e istituita con decreto del Prefetto di Caltanissetta del 24 maggio, emanato in esecuzione delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario dott. Ferdinando Trombadore, erano presenti il referente della Ragioneria generale dello Stato, dott.ssa Veronica Grembi, il rappresentante dell’Ispettorato generale PNRR, competente per territorio, dott. Giuseppe Battiato, il rappresentate della Regione Siciliana, dott.ssa Valentina Alù, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta, dott. Pasquale Livoti, il Sindaco di Niscemi, Avv. Massimiliano Conti, l’Assessore al bilancio del Comune di Gela unitamente al Dirigente dell’Ufficio tecnico, il Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Caltanissetta nonché il referente del Libero consorzio comunale di Caltanissetta.

In apertura, il Dott. Trombadore ha illustrato l’iter delle attività finora svolte rappresentando che, da ultimo, in attuazione delle indicazioni fornite con le nuove Linee guida – emanate ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 4 del decreto legge del 2 marzo 2024, n. 19 recanti “Misure per il rafforzamento delle attività di supporto in favore degli Enti locali” – in sinergia con il gruppo di lavoro istituito presso la locale Ragioneria territoriale dello Stato, si è reso necessario procedere ad una ricognizione dei progetti per i quali deve essere assicurata l’attività di coordinamento ad opera dell’organismo preposto, i quali, poi, sono stati ordinati utilizzando il criterio dell’Autorità titolare degli stessi.

Sulla base di tale sistema di classificazione, pertanto, è stato stilato un calendario di incontri inaugurato con la riunione odierna dedicata ai progetti di titolarità del Ministero dell’interno e diretti a realizzare interventi di rigenerazione urbana in favore dei comuni di Caltanissetta, Gela e Niscemi.

Obiettivo dell’incontro odierno è stato quello di compiere un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori al fine di fornire ai soggetti attuatori, grazie anche al contributo qualificato della Ragioneria territoriale dello Stato, il supporto necessario per superare eventuali criticità.

Al riguardo, nel corso dell’incontro, il Direttore della Ragioneria territoriale, nel ribadire la centralità della piattaforma ReGiS per la gestione dei progetti e il dialogo con le Amministrazioni comunali, ha manifestato ai Comuni la massima collaborazione, anche per le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nelle diverse fasi di attuazione dei progetti, ivi compresa quella di rendicontazione.

Nella circostanza, i referenti dei comuni presenti hanno descritto per ciascun progetto di rigenerazione urbana lo stato di avanzamento dei lavori, in rapporto al cronoprogramma, rappresentando in taluni casi lievi criticità che saranno segnalate dalla Cabina di coordinamento ai competenti organi centrali per la risoluzione.

Al termine dell’incontro, il dott. Trombadore nell’esprimere soddisfazione per l’impegno profuso dai Comuni nell’attuazione dei diversi interventi e nel prendere atto della prosecuzione dei lavori, nel rispetto dei tempi prefissati dal cronoprogramma, ha rappresentato che nelle prossime settimane proseguirà in maniera costante l’attività di monitoraggio della Cabina di coordinamento che si riunirà con cadenza quindicinale al fine di offrire agli Enti locali interessati il necessario supporto per l’attuazione di tutti i progetti finanziati, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.