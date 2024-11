Caltanissetta. Per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne due conferenze all’IISS “Rapisardi” con la partecipazione della Polizia

CALTANISSETTA. In occasione dell’approssimarsi della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del prossimo 25 novembre, la Polizia di Stato ha partecipato a due conferenze svolte presso la sede centrale e quella distaccata dell’I.I.S.S. “Mario Rapisardi” di Caltanissetta.

Tra gli altri relatori, l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Nadia Lumia della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, che ha spiegato ai ragazzi quale attività compie la Polizia di Stato e cosa prevede la normativa vigente sul delicato e attualissimo tema.

La Polizia di Stato da anni porta avanti la campagna “Questo non è amore” che mira a sviluppare maggior consapevolezza in tutta la cittadinanza, ed in particolare nelle donne, sul potenziale pericolo di certi comportamenti che spesso vengono tollerati.