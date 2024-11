Caltanissetta. Occupazione aula consiliare da parte dell’Opposizione, il sindaco Tesauro convoca conferenza stampa per lunedì 11 novembre

È stata sospesa alle 23:45 di ieri, l’occupazione dell’aula consiliare da parte dei consiglieri di Opposizione di Caltanissetta, iniziata nel pomeriggio e messa in atto come forma di protesta “alla pessima gestione idrica da parte dell’amministrazione Tesauro” e in seguito all’azione della Maggioranza che aveva lasciato l’aula dopo la presentazione di un ordine del giorno sull’emergenza idrica, facendo cadere il numero legale.

“La nostra è stata un’azione politica – ha dichiarato Annalisa Petitto in un video pubblicato sui social –. Il sindaco e la maggioranza hanno reagito. L’opposizione ha ottenuto quello che voleva la città.”

Il sindaco Tesauro, che ha definito l’azione dell’Opposizione “populista e demagogica”, ha convocato una conferenza stampa per lunedì, 11 novembre, alla presenza del presidente dell’ATI, Massimiliano Conti, e dell’onorevole Michele Mancuso(FI).