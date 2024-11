Caltanissetta. Ecco il resoconto del Consiglio comunale nella seduta dell’11 novembre

CALTANISSETTA. Si è svolto lunedì 11 novembre 2024 il Consiglio comunale in seduta ordinaria di Caltanissetta. Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha aperto la seduta e ha invitato a procedere con le proposte di deliberazione.

Prima di proseguire, la consigliera Petitto, come primo firmatario, ha presentato per un’immediata discussione un ordine del giorno sottoscritto da tutti i consiglieri comunali dei gruppi di opposizione con il seguente oggetto: “Audizione del sindaco alla seduta del 11 novembre 2024 per riferire in merito alla distribuzione dell’acqua a decorrere dal 15 novembre 2024: utilizzo dei silos e delle autobotti; costi, criteri e metodologie di distribuzione dell’acqua; installazione pompe di sollevamento”.

Ai fini di valutarne l’ammissibilità, è stata convocata una Conferenza dei capigruppo durante la quale la proposta è stata ritirata per apportare una modifica, con l’intendimento di ripresentare la stessa, come da regolamento, al termine della discussione di tutti i punti all’ordine del giorno previsti dall’adunanza in corso.

La prima proposta di deliberazione (n. 49 del 25/07/2024) con il seguente oggetto “Comune di Caltanissetta. Piano di lottizzazione in zona C2 del vigente P.R.G. ubicato in Via Due Fontane (contrada Babbaurra). Foglio di mappa n. 107, particelle 735-736. Ditta proponente: Butera Salvatore Gaetano – Burcheri Fabio Ivo – Giunta Giovanni Massimo”è stata approvata dal Consiglio comunale.

In seguito è stato discusso il secondo punto all’ordine del giorno“Mozione per l’istituzione di un posto di polizia nel Centro Storico”, con il consigliere Vincenzo Cancelleri primo firmatario.

In particolare è stato richiesto al sindaco e alla giunta Tesauro di collaborare con sua Eccellenza il Prefetto e gli uffici competenti per istituire un posto di polizia con sede nel chiosco sito in via XX settembre, al fine di migliorare la sicurezza in una delle aree più importanti della città.

Allo stesso tempo è stato chiesto di promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini e ai commercianti del Centro Storico, finalizzate a favorire la collaborazione con le forze dell’ordine e a incentivare la segnalazione di situazioni di rischio o degrado. Tale proposta di deliberazione ( n. 77 del 21/10/2024) è stata approvata dal Consiglio comunale.

La proposta di deliberazione n. 68 del 11/09/2024 “Mozione: Adozione di servizi digitali innovativi e implementazione di nuove soluzioni per la gestione del cimitero comunale” è stata presentata dai consiglieri comunali Armando Turturici e Carlo Vagginelli.

In particolare è stata richiesta la creazione e lo sviluppo di un’app che consenta di migliorare l’accessibilità e la gestione delle tombe del cimitero “Angeli” di Caltanissetta, nonché di facilitarne la geolocalizzazione. Inoltre, con la stessa mozione si invita a valutare questa e ulteriori soluzione tecnologiche utili a offrire al cittadino servizi digitali che, con la collaborazione di fiorai, imprese di pulizia, tecnici per la progettazione e ditte edili potrebbero migliorare l’efficienza dei servizi cimiteriali e dare la possibilità di onorare la memoria del defunto anche a distanza.

La proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio comunale.

A seguito di ciò, i consiglieri di maggioranza hanno richiesto e ottenuto tramite votazione dal Consiglio comunale il rinvio di tutti gli altri punti all’ordine del giorno allaseduta successivadel 25 novembre 2024.

Il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha chiuso la seduta.