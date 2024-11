Caltanissetta. Consiglio comunale convocato per il 25 novembre

CALTANISSETTA. Il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria per lunedì 25 novembre alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale.

Di seguito tutti i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Aula Consiliare:

1. Proposta di deliberazione n. 67 del 11/09/2024: “Mozione: Misure straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio incendi nel territorio comunale di Caltanissetta”;

2. Proposta di deliberazione n. 69 del 11/09/2024: “Mozione: Autonomia differenziata”.

3. Proposta di deliberazione n. 79 del 28/10/2024: “Mozione: Valorizzazione della figura di Padre Girolamo Gravina”;

4. Proposta di deliberazione n. 80 del 28/10/2024: “Mozione: Istituzione del Marchio Comunale DE.CO”;

5. Proposta di deliberazione n. 33 del 22/04/2024: “Proposta di variante allo strumento urbanistico dell’area censita al C.T. Del Comune di Caltanissetta al fg 278, partt. 68, 69 e 71 da zona di “Verde Agricolo” – “E2” a zona da destinare a struttura da adibire all’attività di rifugio sanitario e ricovero – Custodia per cani, in difficoltà, in località Draffù – Comune di Caltanissetta – Ditta Villa Felice SRL – Variante ai sensi dell’art. 8, comma 1. D.P.R. n. 160/2010 – Approvazione”.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it