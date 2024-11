Caltanissetta. Basket giovanile, l’Airam conquista la vittoria contro l’Invicta

È entrata nel vivo la stagione cestistica 2024-25 per l’ASD AIRAM, la società di basket nissena specializzata nella crescita del settore giovanile, ormai da più di vent’anni, con regolarità, miete successi e raccoglie risultati prestigiosi a livello provinciale, regionale e, talvolta, interregionale.

Iniziati anche gli allenamenti dei più piccoli del centro minibasket (dai 5 ai 12 anni), nelle palestre della scuola media Cordova e della scuola elementare L. Sciascia, i mini cestisti sono seguiti dagli esperti e affidabili coaches Emilio Galiano, Gianluca Rizza, Andrea Sanicola e Fabio Iacolino.

Nella prima gara del campionato U 13 la formazione nissena guidata da coach Emilio Galiano e da coach Fabio Iacolino ha colto una bella vittoria contro la formazione dell’Invicta Caltanissetta seguita da coach Diego Abate. Al Palacannizzaro si è assistito ad un bello spettacolo, con i ragazzini che hanno dato vita ad un match avvincente. L’ASD Airam festeggia una bella vittoria, costruita, grazie ad una difesa aggressiva e ad un micidiale contropiede, armi che si sono rivelate decisive per i giovani cestisti.

Nella sfida tra le due squadre locali, l’ASD Airam ha dimostrato che la tecnica e l’agilità possono prevalere sulla fisicità. Nonostante un evidente svantaggio in termini di altezza rispetto agli avversari, i giovani atleti dell’Airam hanno conquistato una meritata vittoria, imponendosi per 44 a 35 con un gioco brillante e dinamico.

La chiave del successo sono state la difesa aggressiva e l’accuratezza nel tiro dalla media distanza. La difesa avversaria, pur fisicamente superiore, non è riuscita a contenere le incursioni ed i rapidi contropiedi che hanno caratterizzato l’attacco dell’Airam. Il ritmo elevato imposto per tutta la partita ha messo in difficoltà la squadra avversaria, incapace di adattarsi alla pressione costante. Nel finale, con il punteggio ancora in bilico, l’Airam ha mantenuto la calma, affidandosi alla propria capacità di gestire il pallone e a una serie di tiri decisivi che hanno garantito la vittoria.

Un applauso a entrambe le squadre per lo spettacolo offerto e un plauso speciale all’ASD Airam per una vittoria tanto meritata quanto emozionante.

Ci sono tutti i presupposti per un’altra stagione che dovrebbe regalare ai numerosi bambini e ragazzi della “famiglia AIRAM” tante belle soddisfazioni.