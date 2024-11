Caltanissetta. All’IISS Luigi Russo svolto il “Linux Day”: esplorare nuove tecnologie e condividere esperienze

Si è svolto sabato, 26 ottobre, all’interno della palestra dell’IISS L. Russo di Caltanissetta, l’evento “Linux Day”, focalizzato sulle tecnologie Open Source e sul Software Libero e censito sul sito nazionale del Linux Day.

Totalmente gratuito, l’evento si svolge da più di 20 anni ed è coordinato dall’associazione nazionale di volontariato Italian Linux Society fondata nel 1994, con più di 300 soci attivi e in collaborazione con numerosi Linux Users Group (LUG), ovvero gruppi di persone volontariamente dedite alla condivisione di Linux e del software libero in quanto soluzione etica e pratica per non dipendere da soluzioni “proprietarie” e dalle solite grandi aziende tecnologiche.

Durante la manifestazione i ragazzi partecipanti hanno potuto conoscere la community, assistere a conferenze, laboratori e dimostrazioni pratiche, scoprendo come Linux e il software libero possano migliorare la nostra esperienza digitale. Ma cos’è Linux e perché è importante? Linux è un componente software essenziale, libero e open source, alla base del funzionamento di miliardi di dispositivi: dai telefoni, tablet, smart TV, computer, server, router, access point Wi-Fi fino a tutti i più potenti super computer. Essere “software libero” significa una cosa ben precisa: il software deve poter essere usato, studiato, corretto, migliorato e distribuito liberamente, senza restrizioni di copyright ed è il motivo per cui il software libero è dappertutto, anche se spesso non lo si nota.

Il Linux Day, che viene proposto ormai da parecchi anni all’IISS “L. Russo”, è un’occasione imperdibile per chiunque voglia esplorare nuove tecnologie e apprendere come utilizzare strumenti che rispettano la libertà e la privacy degli utenti condividendo le proprie esperienze.

L’evento è stato organizzato dai docenti di informatica E. Licata, G. Seminatore e dall’Animatore Digitale Prof. M. Calà, vicario del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rita Basta.