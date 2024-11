Caltanissetta. Al via la prima selezione del concorso nazionale di bellezza “La Venere dell’Etna

Comincia a Caltanissetta, oggi, domenica 17 novembre, a partire dalle 20:30 con appuntamento all’agriturismo Bellavista, la selezione nissena del prestigioso concorso nazionale di bellezza “La Venere dell’Etna”, guidata dal patron Antonio Russo e giunta alla 22° edizione. Nel 2024 è stata incoronata la messinese Alessia Previti, la finale del 2025 è prevista ad Acireale, nell’incantevole cornice di piazza Duomo di Acireale. La kermesse coniuga eleganza, arte, cultura e impegno sociale, non solo moda e bellezza, come in ogni concorso di bellezza. Moda, bellezza e inclusività sono gli elementi del concorso nazionale ‘La Venere dell’Etna’, una manifestazione che è cresciuta nel tempo grazie alla passione e alla determinazione del patron Antonio Russo e di tutto lo staff che lo supporta da sempre. La serata a Caltanissetta è la prima, alte selezioni si terranno nel nisseno e nell’agrigentino, sarà condotta dal presentatore Emanuele Cellauro e parteciperanno 19 ragazze da tutta la Sicilia, principalmente delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna. In questa serata si avranno già le prime qualificate alla finale nazionale, a cui accede pure la vincitrice di Miss Summer, in programma ai primi di agosto. Quest’anno le qualificate del concorso organizzato a Delia alla Venere dell’Etna hanno ottenuto risultati prestigiosi, Alice Lo Faso è stata scelta per diversi spot pubblicitari, Cassandra Cannizzaro ed Eva Carlisi hanno vinto delle borse di studio per il teatro e la recitazione. La giuria sarà composta dal patron, Rossella Dammacco, Giosuè Fortino, Vanessa Lo Monaco e Ferdinando Patermo. Una serata organizzata da Umberto Di Forti che ne cura anche la fotografia insieme a Gianni Naro, la selezione delle musiche è affidata a Luca D’Anca. Le aspiranti Miss che parteciperanno alla selezione di Caltanissetta sono Luna Anzalone, Amina Castellana, Alison Gattuso, Chiara Guarino, Nives Lipani, Alessia Macovei, Teodoroa Mancila, Veronica Merlo, Carla Muscolino, Seriana Naso, Denise Patti, Gaia Dio Puiarello, Giulia Salerno, Carola Scarantino, Salvina Sperlinga, Shelly Spicuzza, Vittoria Triscari, Ilaria Vitale, Michelle Zarbo.