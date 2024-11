Caltanissetta. Al Liceo Scientifico Volta “La bellezza delle Olimpiadi” con Mirco e Giovanni Scarantino

CALTANISSETTA. Presso il Liceo A. Volta di Caltanissetta , si è tenuto un incontro dal titolo “La bellezza delle olimpiadi” , organizzato dal Panathlon Caltanissetta in collaborazione con i docenti di Scienze motorie dell’istituto, coordinati dal professore Emilio Galiano.

L’iniziativa ha sicuramente rappresentato un’occasione per approfondire i valori dello sport, la storia e il fascino unico dei Giochi Olimpici. L’evento ha visto la partecipazione di due atleti olimpici di grande esperienza, Giovanni e Mirco Scarantino, che si sono distinti nelle gare di pesistica partecipando a ben 5 edizioni delle Olimpiadi , vincendo numerosi titoli mondiali ed europei nella categoria dei 56 Kg. L’ incontro ha rappresentato un’occasione unica per celebrare lo spirito olimpico e per ascoltare le testimonianze dirette di questi atleti, che hanno condiviso con gli studenti le loro esperienze, il duro lavoro e la passione che li ha accompagnati nel loro percorso sportivo.

Durante l’incontro i tre campioni hanno condiviso con gli studenti le loro emozionanti esperienze olimpiche, i trionfi ottenuti ai campionati mondiali ed europei, i sacrifici affrontati per raggiungere i massimi livelli sportivi. All’evento ha preso parte anche Salvatore Parla, presidente Provinciale della Federazione Italiana Pesistica, che ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e sociale. Parla ha sottolineato il fatto che Caltanissetta oggi è riconosciuta come un’eccellenza mondiale nel mondo della pesistica, un esempio per l’intera comunità sportiva e un simbolo di orgoglio per tutta la Sicilia. Un ruolo centrale nell’organizzazione dell’evento è stato svolto dalla sezione nissena del staff del Panathlon, che ancora una volta si è prodigato con passione per promuovere tra gli studenti i valori universali dello sport, come il sacrificio, la lealtà e il rispetto. L’incontro è stato moderato da Nello Ambra, membro del Panathlon ed atleta di lungo corso, che ha affrontato numerose volte la sfida della traversata dello Stretto di Messina a nuoto. La sua testimonianza ha evidenziato i benefici dello sport, non solo in termini di benessere fisico, ma anche come fonte di forza mentale e determinazione per affrontare le sfide della vita. Grazie a questi contributi l’evento è stato non solo un’occasione per celebrare i traguardi sportivi, ma anche un momento di riflessione e ispirazione per i giovani partecipanti ed ha messo in luce il valore della determinazione, della disciplina e della passione, ispirando i giovani presenti a perseguire i propri sogni con impegno e dedizione.