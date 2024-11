Caltanissetta. Al Liceo Classico il 3 dicembre per la Giornata Mondiale della Disabilità evento per valorizzare le diversità

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, il Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Loredana Schillaci, organizza un evento di sensibilizzazione e riflessione sul tema della disabilità. L’iniziativa, prevista per il 3 dicembre 2024 alle ore 9:30 nell’Aula Magna dell’istituto, è promossa dal gruppo di sostegno in collaborazione con i docenti della scuola.

L’evento si propone come un’opportunità per approfondire il tema della disabilità, attraverso momenti di riflessione e attività laboratoriali che coinvolgeranno gli studenti in percorsi di arte, danza e creatività. Questi laboratori intendono non solo valorizzare le diversità, ma anche promuovere l’inclusione, stimolando l’empatia e la comprensione tra i partecipanti.

Questa opportunità è importante per promuovere la cultura dell’inclusione e rafforzare il ruolo della scuola come luogo di crescita e sensibilizzazione sui temi sociali.