Caltanissetta. a Roma studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” visitano Montecitorio e l’Agenzia Spaziale Europea

CALTANISSETTA. Esperienza altamente formativa quella vissuta a Roma dalle classi 4F e 4I del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, che hanno avuto l’onore di visitare Palazzo Montecitorio, uno degli edifici più significativi della capitale, sede della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e l’ESA, Agenzia Spaziale Europea, la cui missione è l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio a scopi pacifici.

Giorno 11 Novembre 2024 gli alunni sono stati accolti a Palazzo Montecitorio, dove un percorso guidato li ha portati ad entrare direttamente nei luoghi delle Istituzioni parlamentari e a conoscerne “sul campo” il ruolo e le funzioni. Dopo avere ascoltato una breve presentazione dei principali aspetti storici e artistici del Palazzo, le classi sono state accompagnate dall’assistente parlamentare nell’ampio salone del Transatlantico, dove hanno ammirato il soffitto ligneo e l’illuminazione in stile liberty che ricordano quelli delle grandi navi transoceaniche dei primi del Novecento.

Attraversato il Corridoio dei busti, dove si trovano i busti marmorei dei protagonisti della vita politica e parlamentare del XIX e XX secolo, gli alunni sono stati accolti nella Sala della Lupa, dove hanno vissuto l’emozione di trovarsi nel luogo in cui nel 1946 furono proclamati gli esiti del referendum, che decretò la nascita della Repubblica italiana e dove hanno potuto vedere, custodita in una teca, una copia originale della Costituzione italiana e nella Sala Aldo Moro, in cui è esposta la grande tela attribuita al Veronese, raffigurante Le nozze di Cana.

A conclusione della visita gli studenti si sono recati nell’Aula parlamentare, dove, seduti in una delle tribune, hanno ascoltato la descrizione dell’architettura del grande emiciclo ed il racconto di come si svolgono i lavori parlamentari. Trovarsi all’interno di un Palazzo così importante per il nostro Paese ha costituito un’esperienza sicuramente indimenticabile per gli alunni del “Volta”, che hanno approfondito la loro conoscenza del sistema democratico italiano e vissuto un altissimo momento di educazione alla cittadinanza.

Bellissima esperienza anche quella vissuta giorno 12 Novembre presso l’Agenzia Spaziale Europea (European Space Agency – ESA), preposta alla ricerca astronomica, allo studio e all’osservazione della Terra, alla messa in orbita di satelliti e all’organizzazione di missioni spaziali. Le due classi sono entrate all’interno della struttura che ospita l’ESA e hanno conosciuto, attraverso laboratori creativi, la sua storia, i numerosi progetti spaziali in cui essa è coinvolta, le attività svolte.

Davvero coinvolgente il momento della visita del Centro Multimediale di Osservazione della Terra: i ragazzi sono stati accolti in un centro visualizzazione dati della Terra (Φ-Experience) e in un’area espositiva sulle tecnologie di conservazione dei dati satellitari (Phi Experience), dove hanno appreso come questa sia vitale per studiare e possibilmente mitigare gli effetti del cambiamento climatico del nostro pianeta. L’attività ha avuto anche l’obiettivo di avvicinare gli alunni ai temi della ricerca scientifica e della salvaguardia del nostro pianeta, offrendosi come stimolo e ispirazione per proseguire gli studi nelle materie STEM.

Nei cinque giorni di permanenza a Roma, gli studenti hanno avuto pure l’occasione di esplorare i tanti tesori artistici e culturali di Roma e di visitare il Museo MAXXI (Museo Nazionale delle arti del XXI secolo), sede della mostra “70 anni di Televisione, 100 anni di Radio”, un vero e proprio excursus storico, in cui le classi hanno ripercorso gli avvenimenti più rilevanti del nostro Paese e il modo in cui sono stati raccontati agli italiani.

Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico Prof.re Vito Parisi, della docente Alessandra Giunta, che ha curato l’organizzazione della visita a Montecitorio e delle docenti accompagnatrici Prof.ssa Debora Mangiavillano e Prof.ssa Romina Restivo per la maturità, l’interesse e la consapevolezza con cui tutti gli alunni hanno vissuto le diverse esperienze del viaggio di istruzione.