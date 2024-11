Calcio Under 19. Prima sconfitta stagionale per la Nissa sconfitta fuori casa 3-0 dall’Igea Virtus

Sconfitta esterna, la prima di questo campionato, per la Nissa Under 19. I biancoscudati hanno perso 3-0 contro i pari età dell’Igea Virtus. Un confronto nel quale il risultato, purtroppo, non è mai stato in discussione per i padroni di casa che sono riusciti a sfoderare la grande prestazione, a fronte di una prova incolore da parte di tutta la squadra ospite nessuno escluso.

Dunque, prima sconfitta stagionale per la squadra allenata da mister Giacomo Serafini. Sconfitta comunque arrivata dopo un inizio di campionato più che soddisfacente.

E ora massima concentrazione al prossimo turno di campionato nel quale i biancoscudati Under 19 sfideranno la capolista Siracusa nella giornata di lunedì 11 novembre quando si disputerà questo big match al “Marco Tomaselli”.