A Mussomeli arrestato 45enne per sequestro di persona a scopo di estorsione

Nei giorni scorsi, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri, collaborato dalla Compagnia Carabinieri di Mussomeli e sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Caltanissetta, ha dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa nel corso delle indagini preliminari dal G.I.P. di Caltanissetta, traendo in arresto una persona di 45 anni residente a Mussomeli, presunto responsabile, in concorso, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

La misura cautelare scaturisce da un’indagine avviata nel mese di aprile 2023 a seguito del sequestro di persona di un soggetto di nazionalità straniera, tenuto in ostaggio in una abitazione del comune di Mussomeli e per la cui liberazione gli autori avevano richiesto ai familiari il pagamento della somma di 500.000 dollari.

Le indagini sono state inizialmente sviluppate sulla scorta delle prime indicazioni fornite dalla vittima, che dopo quattro giorni di prigionia riusciva a scappare.

Il prosieguo dell’attività investigativa permetteva di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico, ritenuti e utilizzati dal GIP per l’emissione della suindicata ordinanza.