A Catania arrestato dalla Polizia un giovane che, per tutelare la madre, avrebbe sparato ad un uomo con un fucile da caccia

La Polizia ha eseguito il fermo di un giovane accusato di tentato omicidio, avvenuto il 24 ottobre in via Balatelle a Catania. L’indagato avrebbe sparato con un fucile da caccia a un uomo, il quale è stato immediatamente soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale per subire diversi interventi chirurgici.

Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di raccogliere indizi a carico del fermato. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe intervenuto per tutelare la madre, motivato da conflitti legati a una precedente relazione tra la donna e la vittima.

L’udienza ha convalidato il fermo con l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.