Serie D. La Sancataldese a caccia della prima vittoria in campionato con il Pompei

Conquistare la sua prima vittoria stagionale per provare a salire in classifica togliendosi dalla zona calda del girone I del campionato di serie D. E’ quanto la Sancataldese si propone affrontando domenica 20 ottobre i campani del Pompei.

Compito non facile, quello che attende i verdeamaranto: al Tomaselli domenica scorsa con la Nissa il Pompei ha dimostrato cinismo ed efficacia sottoporta battendo una Nissa che pure aveva giocato una buona gara. E allora la voglia di vittoria del gruppo verdemaranto dovrà fare i conti con la necessaria attenzione che bisognerà mettere dietro per arginare gli sprazzi sempre pericolosi degli avanti pompeiani.

La Sancataldese ovviamente vuole togliere dal quadratino della classifica riguardante le vittorie quello zero che sta cominciando a diventare un compagno alquanto fastidioso per Dolenti e compagni. Ecco perchè oggi i verdeamaranto, con i suoi attaccanti, ma anche con i suoi uomini simbolo, dovrà osare per provare a conquistare, con la prima vittoria in campionato anche la sua prima convincente svolta. Questo l’elenco dei convocati per la gara di domani:

Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official