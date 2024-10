Serie D. La Nissa sconfitta 0-2 dal Pompei: gara decisa dalle reti di Rizzo e Di Piazza

Passo indietro della Nissa battuta 0-2 dal Pompei al “Tomaselli” in un match che ha visto i padroni di casa uscire sconfitti nonostante una prestazione nel suo complesso propositiva. Si, perchè, ad onor del vero, la Nissa ha giocato, ha creato, s’è anche resa pericolosa, ma al momento delle conclusioni non è riuscita a mettere a segno quei gol che, probabilmente, avrebbero dato ben altra dimensione e peso alla sua gara.

La Nissa, più che travolta dal Pompei, è stata sconfitta dal cinismo della squadra campana che s’è difesa bene, ha effettuato delle buone ripartenze, ma ha anche sfruttato alcune disattenzioni e leggerezze della squadra di Terranova. I padroni di casa avrebbero potuto passare dopo appena 2 minuti se l’arbitro avesse giudicato da rigore uno sgambetto in piena area a danno di Bollino. Per il fischietto di Casale Monferrato non solo non è stato rigore, ma il Pompei, sulla successiva rapida ripartenza, ha “rischiato” di segnare con De Luca.

La Nissa, oltre ad attaccare con costanza e organizzazione, ha poi sprecato la rete del vantaggio al 10′ con Rotulo che, su assist di Bollino, ha spedito il pallone di poco fuori. Non ha invece fallito l’appuntamento con il gol al 20′ Rizzo che, su punizione, ha infilato sulla sua destra Elezaj leggermente fuori dai pali trovando l’angolo giusto.

I padroni di casa hanno comunque reagito con impeto e vigore allo svantaggio creando almeno 4 palle gol, ma l’imprecisione dei suoi avanti e la ferrea difesa avversaria hanno permesso ai campani di sbrogliare le situazioni che la squadra di Terranova aveva creato.

Nella ripresa ancora Samake vicino al gol, poi tanta Nissa, con possesso palla, giro palla e cross che, tuttavia, non hanno sortito l’effetto sperato. Poi al 70′ su un’azione all’apparenza senza alcuna pretesa, ecco arrivare il raddoppio: su rilancio Bieto va sulla sfera ma non si accorge che stava arrivando alle sue spalle l’esperto Di Piazza che, una volta avvinghiata la sfera, l’ha messa alle spalle di Elezaj per il più incredibile tra tutti i gol possibili.

La Nissa ha provato a rimettersi in gioco, ma senza riuscirci, anche perchè il Pompei ha disputato una gara nel complesso tenace sul piano difensivo senza consentire agli attaccanti di casa di dire la loro. E’ entrato anche Diaz, lo stesso Semenzin, con la Nissa che ha chiuso con Semenzin, Rotulo, Diaz e Samake senza però segnare quel gol necessario perlomeno per riaprire le sorti del match.

A fine partita tanta delusione nell’ambiente biancoscudato, ma anche la consapevolezza che fin qui l’attacco, soprattutto nelle gare casalinghe, non ha dato i risultati sperati. C’è ancora tanto da lavorare, ed è quello che Terranova farà a partire da domani, con la consapevolezza che solo il lavoro potrà consentire a questa Nissa di raggiungere i risultati che, nonostante tutto, sembrano alla sua portata.